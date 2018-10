Élections provinciales 2018 : la CAQ au pouvoir

En plus de cette large victoire à travers la province, notons que la Coalition Avenir Québec a effectué une importante percée en Outaouais. On connaît les résultats préliminaires des élections générales provinciales 2018. En effet, le Chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) François Legault pourra compter sur une majorité de députés en Outaouais. Seul André Fortin (Pontiac) et Maryse Gaudreault (Hull) ont survécu. Mathieu Lacombe a défait le député sortant Alexandre Iraca dans Papineau, Mathieu Lévesque a fait de même contre Marc Carrière dans Chapleau et finalement Robert Buissière a gagné contre la libérale Luce Farrell dans Gatineau.

Selon les données d’Élections Québec (heure : 1 :30 AM) Échelle provinciale :

• Nombre de bureaux de votes : 20 934 / 20 944

• Taux de participation préliminaire* : 66,526 %

• Électeurs inscrits : 6 169 772

• Bulletins valides : 4 024 475

• Bulletins rejetés : 66 248

• Total : 4 090 723

Résultat des élections dans l’Outouais :

Pontiac : André Fortin PLQ

Gatineau : Robert Bussière CAQ

Papineau : Mathieu Lacombe CAQ

Chapleau : Mathieu Lévesque CAQ

Hull : Maryse Gaudreault PLQ