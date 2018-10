Simulations électorale à l’ESSC

Les Nouvelles du Pontiac

Les 26, 27 et 28 octobre prochains, la municipalité de Bristol et tout le Pontiac accueilleront des compétiteurs d'un peu partout dans le monde en vue de la 9e édition de la course de chien Bristol Dryland. Cette année, la course prend un aspect important, puisqu'elle est une étape dans la course (...)

