L’organisme Culture Outaouais a dévoilé 5 propositions cette semaine pour le débat sur les enjeux culturels dans la région en vue des prochaines élections provinciales. Ces propositions suggèrent entre autres que le gouvernement du Québec :

mette sur pied une table Québec-Ontario pour travailler sur des enjeux frontaliers

qu’il offre un meilleur soutien aux organismes en émergence ou en développement

qu’il accorde une importance particulière à la création et au soutien d’une infrastructure muséale dans la région

qu’il consacre une partie du Fonds du patrimoine culturel québécois à des interventions de restauration et d’entretien d’immeubles et sites cités par les municipalités

que la nouvelle Politique culturelle maintienne et bonifie des programmes de modernisation d’équipements culturels sur l’ensemble du territoire

Afin de nous parler des besoins et réalités de la culture dans le Pontiac, CHIP 101,9 s’est entretenue avec un bénévole de l’organisme Phare Ouest, Louis Harvey, qui a expliqué l’importance de la culture dans le Pontiac.

L’entrevue complète avec Louis Harvey est disponible ici.