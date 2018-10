Élection partielle à Portage-du-Fort

Les Nouvelles du Pontiac

Dans les prochains jours, plusieurs adeptes de la chasse s'adonneront à cette activité et CHIP 101,9 s'est intéressée aux infractions criminelles liées à la pratique. On écoute le sergent Marc Tessier de la Sûreté du Québec : Le Sergent Marc Tessier a aussi rappelé certaines consignes de sécurité à (...)

La bibliothèque de Fort-Coulonge organise une activité sur le rire, intitulée « Rions, rions et nous vivrons longtemps », qui aura lieu le mercredi 24 octobre 2018 de 13h à 15h. La conférence sera donnée par Suzanne Lapointe et prendra place au Club de l'âge d'or de Fort-Coulonge, au 566 rue Baume. (...)

Les 26, 27 et 28 octobre prochains, la municipalité de Bristol et tout le Pontiac accueilleront des compétiteurs d'un peu partout dans le monde en vue de la 9e édition de la course de chien Bristol Dryland. Cette année, la course prend un aspect important, puisqu'elle est une étape dans la course (...)

